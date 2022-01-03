Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк, яка ніколи не забувала радувати своїх шанувальників новим контентом на своїй сторінці в Instagram, вирішила в новому році розповідати про себе більше.
Телеведуча запитала фоловерів, хотіли б вони дізнатися про її життя більше, і отримавши ствердну відповідь, почала публікувати сторіс з властивим їй почуттям гумору.
Леся Нікітюк показала свій обід, а також поїздку в авто.
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Виявилося, що Леся Нікітюк приїхала до Трускавця.
Також телеведуча похвалилася інтер'єром розкішного готелю, в якому оселилася.
"О, дивіться, де я буду жити", - підписала Леся Нікітюк кадри.
Леся Нікітюк просторий номер з великим диваном, плазмовим телевізором, скляним столом і вікнами в підлогу.
Також там її чекав обід.
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