Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, похвалилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк, яка ніколи не забувала радувати своїх шанувальників новим контентом на своїй сторінці в Instagram, вирішила в новому році розповідати про себе більше.

Телеведуча запитала фоловерів, хотіли б вони дізнатися про її життя більше, і отримавши ствердну відповідь, почала публікувати сторіс з властивим їй почуттям гумору.

Леся Нікітюк показала свій обід, а також поїздку в авто.

Виявилося, що Леся Нікітюк приїхала до Трускавця.

Також телеведуча похвалилася інтер'єром розкішного готелю, в якому оселилася.

"О, дивіться, де я буду жити", - підписала Леся Нікітюк кадри.

Леся Нікітюк просторий номер з великим диваном, плазмовим телевізором, скляним столом і вікнами в підлогу.

Також там її чекав обід.

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