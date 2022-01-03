Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є популярною вітчизняною блогеркою, яка стала відома після перемоги на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Після проекту пара почала будувати відносини, а потім одружилися і завели дитину, яку назвали Левом. Даша активно веде сторінку в Instagram і багато розповідає про материнство.
А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Поговоримо?",- запропонувала ставити запитання блогерка.
"Яка зараз ваша вага?",- запитав один з фанатів.
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"60 кг. пишаюся, що навіть під час майонезних застіль - мені вдалося піти в мінус. Дуже хочу повернути свої 53 кг і якість шкіри", - написала Даша.
Також зірка додала фото в ефектному вбранні,який ідеально підкреслив достоїнства фігури.
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