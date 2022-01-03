Блогерка Даша Квиткова, которая родила в 2021 году первенца, рассказала о том, сколько сейчас весит.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является популярной отечественной блогеркой, которая стала известна после победы на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После проекта пара начала строить отношения, а потом женились и завели ребенка, которого назвали Львом. Даша активно ведет страничку в Инстаграм и многое рассказывает о материнстве.

А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - предложила задавать вопросы блогерка.

"Какой сейчас ваш вес?", - спросил один из фанатов.

"60 кг. Горжусь, что даже во время майонезных застолий - мне удалось уйти в минус. Очень хочу вернуть свои 53 кг и качество кожи", - написала Даша.

Также звезда добавила фото в эффектном наряде, который идеально подчеркнул достоинства фигуры блогерыни.

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