Как передает Politeka.net, 37-летняя Слава Каминская, которая в прошлом году начала сольную карьеру после распада группы «НеАнгелы», поделилась кадрами с отдыха на своей странице в Инстаграм.

Слава Каминская рассказала, что отправилась в Турцию, где сейчас практически летняя погода.

«Новогодний отпуск в Турции… на пляже…в Январе? Кто бы мог подумать? Январь в Белеке встретил нас нереальной погодкой (+21☀️), и бассейнами с подогревом воды, в 29 градусов🔥. Накупавшись и поймав зимний загар, ближе к вечеру, хочется погреться в горячей сауне или в хаммаме. А после чего, немного расслабиться на массаже 💆. А вечером, нас ждёт вкусный ужин и шоу программа угадайте с кем», - рассказала артистка.

Слава Каминская показала фото, на котором была запечатлена в полупрозрачном платье и клетчатой рубашке. Она сидела на шезлонге у бассейна.

Напомним, Измученная Каминская из "НеАнгелов" показала себя в кровати: "Кто меня приведет в чувства?".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" впечатлила видом в платье с эффектным разрезом: "Амазонка".

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