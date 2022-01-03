Співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком, показала себе і розповіла про свою майбутню подорож.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка, з яким співала в дуеті "Потап і Настя". Але тепер артистка розвиває сольну кар'єру, постійно радуючи українців новими хітами. Не забуває Настя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Настя Каменських показала, як сиділа за келихом шампанського.

"Цей день настав. Ура", - написала Каменських на сторіс.

"Ну що. Цей день настав. Нарешті... Що у тебе з обличчям (звернулася до когось за кадром Настя, - прим. ред). Нарешті ми летимо у відпустку", - сказала Настя.

"Не смій", - було чутно за кадром.

"Не буду тебе знімати", - відповіла настя одночасно з іншим голосом, повернувшись головою до своєї співрозмовниці".

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