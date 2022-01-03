Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей и супругой Алексея Потапенко, с которым пела в дуэте "Потап и Настя". Но теперь артистка развивает сольную карьеру, постоянно радуя украинцев новыми хитами. Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Настя Каменских показала, как сидела за бокальчиком шампанского.
"Этот день настал. Ура", - написала Каменских на сторис.
"Ну что. Этот день настал. Наконец-то... Что у тебя с лицом (обратилась к кому-то за кадром Настя, - прим. ред). Наконец-то мы летим в отпуск", - сказала Настя.
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"Не смей", - было слышно за кадром.
"Не буду тебя снимать", - ответила настя одновременно с другим голосом, повернувшись головой к своей собеседнице".
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А еще Politeka сообщала, что Каменских с малышкой на руках похвасталась идиллией с Потапом
Также Politeka писала, что Каменских поразила видом в платье с разрезом до бедра рядом с Потапом