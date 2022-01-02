34-летняя Каменских опубликовала новые снимки у себя в Инстаграм, на которых сидит посреди гардеробной в теплом коротеньком платье, а вокруг нее разбросаны вещи, передает Politeka.net. При этом у Насти был задумчивый вид.

В подписи звезда объяснила, что происходит. Оказывается, она пакует чемоданы в отпуск.

"Только в одном случае дома может быть такой хаос 😅 Когда началась подготовка к долгожданному отпуску 🥰 Признавайтесь, кто как и я любит собирать чемоданы? 🧳", - сообщила Каменских и задала подписчикам вопрос.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Или когда есть дети 😅😅"; "Собирать да 👍а вот разбирать нет 👎"; "Такое впечатление, что хату обнесли...😂"; "я люблю, у меня так же... 💅🙀"; "Ненавижу собирать - надо многое продумать и не забыть🤪, люблю больше разбирать - постирал и всё!😄"; "А в итоге в отпуске ничего не нужно, кроме пары футболок, шорт , купальника и тапок 😂"; "Ой ) а кто это сделал ?))🙌"; "Хорошего отдыха ❤️❤️❤️"; "Супер 🔥как у всех!"; "😂 хорошо, когда не надо в отпуск и нечего особо собирать!))"; "Класс, я думала, что такое бывает у меня в комнате!!! Приятно, что я не одна такая 😍".

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