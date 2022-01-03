Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка після медового місяця з чоловіком бізнесменом казахського Походження Алмазом на Мальдівах, відправилася кататися на лижах в Альпи, поділилася новими кадрами сімейного відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Іванна Онуфрійчук позувала в оригінальному лижному костюмі зі стразами на тлі вражаючих гірських пейзажів. Відзначимо, телеведуча разом з чоловіком віддали перевагу чорному кольору при виборі костюмів для катання на лижах.

" Сім’я. Гори. Сонце. Лижі. Ідеальний початок 2022! 😍", - написала телеведуча.

Кадри викликали бурхливу реакцію в мережі.

"Казково красиво. Гарного відпочинку", " який крутий лижний костюм. Це мрія», «Іваннка круто", " клас. Всі такі позитивні. Гори вашій родині дуже йдуть», «дуже красиво», «Крутяк", " такі сонячні. І ти, як завжди, красуня», - відреагували на пост ведучої "Танців з зірками" її фоловери.

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