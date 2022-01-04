Передавати Politeka.net, Арсен Мірзоян і Тоня Матвиенкпро познайомилися на шоу" Голос країни " в 2011 році. На той момент Арсен був одружений і разом з дружиною Анною ростив двох синів Влада і Артема.
Наприкінці 2013 року Мірзоян приїхав до Матвієнко і повідомив, що подав на розлучення. Спочатку пара приховувала стосунки, але в пресі все частіше з'являлися спільні фото Арсена і Тоні.
У 2016 році у них народилася дочка Ніна, а в 2017 році Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко обручитися.
На своїй сторінці в соцмережі Арсен Мірзоян вкрай рідко публікує кадри зі своїми синами, але цього разу стався саме такий випадок.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
У Києві авто спалахнули прямо на ходу, кадри НП: "Рух транспорту обмежено"
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" після пологів поскаржилася на проблеми з малятком: "Не можу на це дивитися"
"Це великий гріх": дружина переможця "Голосу країни" різко відповіла на критику фото новонародженої дівчинки
Схоже, скориставшись канікулами у хлопчаків, батько вирішив провести з ними більше часу.
На одному зі знімків Арсен Мірзоян з синами зображений в купе поїзда. Куди вони прямують співак не повідомив.
Нагадаємо, нещодавно Арсен Мірзоян опублікував сумні вірші в Instagram, схвилювавши шанувальників і викликавши чутки про розставання з Тоней Матвієнко. Однак після цього пара опублікувала спільні фото, зруйнувавши домисли.
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вразив українців своєю філософією: "існує думка..."
Як повідомляла Politeka, Тоня Матвієнко зворушила святковим кадром з чоловіком Мірзояном :" Ти мій скарб"
Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною: фото