Передавати Politeka.net, Арсен Мірзоян і Тоня Матвиенкпро познайомилися на шоу" Голос країни " в 2011 році. На той момент Арсен був одружений і разом з дружиною Анною ростив двох синів Влада і Артема.

Наприкінці 2013 року Мірзоян приїхав до Матвієнко і повідомив, що подав на розлучення. Спочатку пара приховувала стосунки, але в пресі все частіше з'являлися спільні фото Арсена і Тоні.

У 2016 році у них народилася дочка Ніна, а в 2017 році Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко обручитися.

На своїй сторінці в соцмережі Арсен Мірзоян вкрай рідко публікує кадри зі своїми синами, але цього разу стався саме такий випадок.

Схоже, скориставшись канікулами у хлопчаків, батько вирішив провести з ними більше часу.

На одному зі знімків Арсен Мірзоян з синами зображений в купе поїзда. Куди вони прямують співак не повідомив.

Нагадаємо, нещодавно Арсен Мірзоян опублікував сумні вірші в Instagram, схвилювавши шанувальників і викликавши чутки про розставання з Тоней Матвієнко. Однак після цього пара опублікувала спільні фото, зруйнувавши домисли.

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вразив українців своєю філософією: "існує думка..."

Як повідомляла Politeka, Тоня Матвієнко зворушила святковим кадром з чоловіком Мірзояном :" Ти мій скарб"

Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною: фото