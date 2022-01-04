Популярний український виконавець Wellboy, який виявив бажання представляти Україну на Євробаченні в Італії, розповів про запис нового треку.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці muzvar.ua опублікували сторіс, на якому 21-річний відомий український співак та автор пісень Антон Вельбой (Wellboy) розповідає шанувальникам, що був на студії та записав новий трек, із яким може представляти Україну на Євробаченні в Італії.

"Хлопці, ми зараз прийшли на студію та будемо записувати новий трек. Дуже хороший трек, дуже душевний і з ним можна попробувати і…", - сказав співак.

На сторіс дописали, що Антон Вельбой записує пісню, із якою може представляти Україну на Євробаченні.

"Свята святами, а робочий процес не зупинити", - підписали відео.

Нагадаємо, що Wellboy відкрито заявив, що має намір прийти на Національний відбір та поборотися за право представляти Україну на 66 пісенному конкурсі Євробачення, який цього року проведуть в Італії. Таке ж бажання висловили виконавці ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.

Нагадаємо, що "сам би я так не одягався": Wellboy розповів правду, хто стоїть за його образами.

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