Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є популярною актрисою, яка нерідко бере участь в оригінальних зйомках фільмів, змінює зачіску і стиль для ролі, а також не забуває про світські вечори. Причому також Ганна виховує з чоловіком двох маленьких синів.
"Просто гарного дня вам бажаю, посміхайтеся❤" - пише Ганна під добіркою кадрів, які вмістила в нове відео. Як відомо, артистка досить часто бере участь у різних зйомках, тому звикла змінювати імідж.
Нещодавно для ролі вона також змінила зачіску і наростила спеціальні штучні локони, які зняла через місяць і навіть ще більше вкоротила власне волосся.
Раньше Анна Саліванчук продемонструвала кадри з новорічної фотосесії зі своїм старшим сином Глібом.
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"Коли мені було 5 років, мама завжди твердила мені, що найважливіше в житті — бути щасливим. Коли я пішов до школи, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я написав "щасливим". Мені сказали - "Ти не зрозумів завдання", а я відповів - "Ви не зрозуміли життя"", - висловилася Анна Саліванчук.
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