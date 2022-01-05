Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 38-річна українська телеведуча та журналістка Катя Осадча, яка вже понад 15 років веде популярну програму "Світське життя", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами.
Цього разу Осадча вирішила опублікувати фото з Юрієм Горбуновим, за якого вийшла заміж у 2017 році. Зауважимо, що пара виховує двох спільних дітей (Івана та Данила), а також сина Каті від першого шлюбу - Іллю Поліщука.
"Новорічна ніч 2022", - підписала фото з чоловіком ведуча.
На фотографії відреагували хореограф Дмитро Дікусар, співаки Dzidzio, Сергій Бабкін та Іван Наві, а також ведуча ТСН Алла Мазур.
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Шанувальники також зробили зірковій парі багато компліментів.
"Пара, на яку рівнятися хочеться❤️", "Ви класнючі, з Новим роком!❤️❤️", "Крутишки🔥", "Сукня космічна ✨🚀", "Які ви красиві та теплі😍😍😍", "Які красиві😍❤️", " 🙌Краса та ❤️", - написали в мережі.
Нагадаємо, що Данилко в образі Вєрки Сердючки осоромився перед Осадчою: "Аж самій соромно".
Раніше Politeka повідомляла, що Катя Осадча в "космічній" сукні показала незвичайний образ поруч з Горбуновим: "Красиві".
Також Politeka писала, що Осадча показала старшого сина від Горбунова, пожартувавши над малюком: несподіване фото.