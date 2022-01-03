Телеведуча Катя Осадча, яка народила в минулому році третього сина, показала підрослого Івана, пожартувавши над малюком.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою і мамою трьох синів. Перший син-Ілля, з'явився на світ в 2002 році. Катя народила його від бізнесмена Олега Поліщука, з яким перебувала деякий час у шлюбі. А вже в 2017 році Осадча вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. У пари відразу з'явився син Іван, а недавно, в 2021 році, другий син - Данило. Але Катя швидко повернулася до роботи, а вже через місяць після пологів поїхала в перше відрядження. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На новому фото в Instagram Катя показала Івана, який сидів у просторому ліжку з ноутбуком в руках. Хлопчик щось там дивився, поки мама його знімала.

"Працівник року:)", - підписала зірка кадри в сторіс Instagram.

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