Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою і мамою трьох синів. Перший син-Ілля, з'явився на світ в 2002 році. Катя народила його від бізнесмена Олега Поліщука, з яким перебувала деякий час у шлюбі. А вже в 2017 році Осадча вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. У пари відразу з'явився син Іван, а недавно, в 2021 році, другий син - Данило. Але Катя швидко повернулася до роботи, а вже через місяць після пологів поїхала в перше відрядження. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На новому фото в Instagram Катя показала Івана, який сидів у просторому ліжку з ноутбуком в руках. Хлопчик щось там дивився, поки мама його знімала.
"Працівник року:)", - підписала зірка кадри в сторіс Instagram.
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