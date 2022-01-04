Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка багато років веде програму "Світське життя", поділилася у своєму Instagram святковими фото з чоловіком, на яких також продемонструвала свій образ для новорічної ночі.

На знімках Котити з чоловіком Юрієм Горбуновим відображені в красивій святковій локації, обидва ошатні і мило посміхаються. Перед камерою телезірка з'явилася в незвичайній бежевій сукні, яка складається з двох частин і має незвичайний "космічний" малюнок. Свій образ вона доповнила стильним обідком, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Горбунов теж при повному параді - в класичному темному костюмі з білосніжною сорочкою і метеликом.

Шанувальники тут же почали коментувати нові знімки Осадчої: "Які красиві", "Круті", "Ви класні! З Новим роком!", "Краса", "Сукня космічна", "Пара, на яку хочеться рівнятися", "Вітаю з Новим роком", "Красиві".

Нагадаємо, Осадча, вирядившись не по погоді, вразила знімком серед купи снігу: "Ще один ледачий день".

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, куди повіз Катю Осадчу і синів святкувати Новий Рік: "Хороша парочка".

Також Politeka писала, що Осадча зізналася, як вони з Горбуновим провели перший день року: "Гарний початок".