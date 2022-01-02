Як повідомляє Politeka.net, популярна 38-річна українська телеведуча та журналістка Катя Осадча, яка вже понад 15 років веде програму "Світське життя", поділилася із шанувальниками новою світлиною із Буковелю, де разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та синами зустрічала Новий рік.
"2022 день 2 :) ще один лінивий день в році 😅 які ваші плани?", - запитала Осадча в шанувальників.
Як бачимо, телеведуча сиділа на стільці, одягнувши красиву білу блузку, сині штани та білі кросівки з-під яких виглядали голі ноги.
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Шанувальники зробили Каті Осадчій багато компліментів та привітали з Новим роком.
"Вау як завжди шикарна", "Ви як ця зірочка що лежить на снігу! Сяєте на весь світ!❤️⭐", "Ви така красива) люблю вас. З Новим роком! Нехай все задумане збудеться❤️! Ви найкраща!", - написали в мережі.
Нагадаємо, що Осадча засвітила, як зараз виглядають її діти з Горбуновим: "Так тримати".
Раніше Politeka повідомляла, що Осадча зізналася, як вони з Горбуновим провели перший день року: "Гарний початок".
Також Politeka писала, що Осадча похвалилася відпочинком у горах: "Гарний початок".