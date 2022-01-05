Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна і співачка Оля Полякова стали героїнями програми "Зірковий шлях", де в рубриці "Чия правда?" перевірили, чи добре подруги знають один одного.

Так, на питання про суперечки під час роботи, Оля скромно відповіла, що вони дуже люблять свій проект і намагаються не сперечатися, приходити вчасно, не пропускати. "Ми від цього кайфуємо і підходимо дуже відповідально", - зазначила співачка.

А ось її подруга і колега по шоу Маша Єфросиніна дала зовсім іншу відповідь. "Зараз нічого такого непередбаченого не відбувається. Але, звичайно наша королева і спізнюється, буває, і щось їй не подобається, і вона зупиняє зйомку, але це вона. І брехнею буде з мого боку говорити, що ми не були до цього готові, були", - розповіла Маша про поведінку Олі на зйомках і поза кадром.

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