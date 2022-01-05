Як повідомляє Politeka.net, відома комедійна актриса, зірка розважальної програми "Дизель шоу" Вікторія Булітко нерідко демонструє в соціальній мережі Instagram різні моменти з свого життя. Причому подобається виконавиці також смішити свою аудиторію кумедними моментами своїх буднів.
Звичайне Вікторія показує в Instagram свої подорожі, підготовку в гримерці до зйомок, також розповідає про відпочинок і говорить про будинок. Як проводить зірка час крім роботи, вона не боїться також показати в сторі.
В цей раз Вікторія влаштувала день шопінгу і досить довго поралася в роздягальні, де вибирала з подругою цікаві для себе вбрання:
"Шмотница! Не очікувала, не очікувала Я від себе такого, звичайно. В останній раз я говорила собі, що навіть не зайду в магазин. Не вийшло..."»
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Різка зміна погоди і до +13: синоптики попередили, куди несподівано нагряне весна
Учасники, які вилетіли з "Майстер Шеф", відкрито висміяли суперницю, яка прорвалася у фінал: "Я ж з села сама"
Переможець "Майстер Шеф" Шинкарьов зіткнувся зі зворотним боком слави: "Якийсь тип прифотошопив..."
Продюсер "Танців з зірками" жорстко осадила партнерку Дікусара Харлан: "Чого це ти скачеш?"
Ми також писали про минуле зірки.
"У новорічному випуску "Дизель Шоу" Вікторія Булітко перетворилася в милу Білочку. Актриса зізналася, що свого часу їй довелося багато кого зіграти на різних ранках. І не тільки в дитинстві», - пишуть автори аккаунта.
За словами Вікторії Булітко, дитячі ранки переслідували її і в дорослому житті. У дитинстві вона була сніжинкою, Снігуронькою, принцесою, а також поросям, Бандиткою і мочалкою.
Нагадаємо, що Булітко з " Дизель шоу "розчулила видом в костюмі сніжинки:"це щось нереальне".
Раніше Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" піднялася над сценою, змусивши глядачів похвилюватися: кадри екстриму.
Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "виконала небезпечний трюк над сценою:"героїня".