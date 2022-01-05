Як повідомляє Politeka.net, відома комедійна актриса, зірка розважальної програми "Дизель шоу" Вікторія Булітко нерідко демонструє в соціальній мережі Instagram різні моменти з свого життя. Причому подобається виконавиці також смішити свою аудиторію кумедними моментами своїх буднів.

Звичайне Вікторія показує в Instagram свої подорожі, підготовку в гримерці до зйомок, також розповідає про відпочинок і говорить про будинок. Як проводить зірка час крім роботи, вона не боїться також показати в сторі.

В цей раз Вікторія влаштувала день шопінгу і досить довго поралася в роздягальні, де вибирала з подругою цікаві для себе вбрання:

"Шмотница! Не очікувала, не очікувала Я від себе такого, звичайно. В останній раз я говорила собі, що навіть не зайду в магазин. Не вийшло..."»

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"У новорічному випуску "Дизель Шоу" Вікторія Булітко перетворилася в милу Білочку. Актриса зізналася, що свого часу їй довелося багато кого зіграти на різних ранках. І не тільки в дитинстві», - пишуть автори аккаунта.

За словами Вікторії Булітко, дитячі ранки переслідували її і в дорослому житті. У дитинстві вона була сніжинкою, Снігуронькою, принцесою, а також поросям, Бандиткою і мочалкою.

Нагадаємо, що Булітко з " Дизель шоу "розчулила видом в костюмі сніжинки:"це щось нереальне".

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