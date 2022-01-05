Как сообщает Politeka.net, известная комедийная актриса, звезда развлекательной программы "Дизель шоу" Виктория Булитко нередко демонстрирует в социальной сети Инстаграм разные моменты из свой жизни. Причем нравится исполнительнице также смешить свою аудиторию забавными моментами своих будней.

Обычно Виктория показывает в Инстаграм свои путешествия, подготовку в гримерке к съемкам, также рассказывает об отдыхе и говорит о доме. Как проводит звезда время помимо работы, она не боится также показать в Стори.

В этот раз Виктория устроила день шопинга и довольно долго возилась в раздевалке, где выбирала с подругой интересные для себя наряды:

«Шмотница! Не ожидала, не ожидала я от себя такого, конечно. В последний раз я говорила себе, что даже не зайду в магазин. Не получилось…».

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«В новогоднем выпуске «Дизель Шоу» Виктория Булитко превратилась в милейшую Белочку. Актриса призналась, что в свое время ей пришлось много кого сыграть на разных утренниках. И не только в детстве», - пишут авторы аккаунта.

По словам Виктории Булитко, детские утренники преследовали ее и во взрослой жизни. В детстве она была Снежинкой, Снегурочкой, Принцессой, а также Поросенком, Бандиткой и Мочалкой.

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" умилила видом в костюме снежинки: "Это что-то нереальное".

Ранее Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" поднялась над сценой, заставив зрителей поволноваться: кадры экстрима.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" исполнила опасный трюк над сценой: "Героиня".