Як передає Politeka.net, перед фіналом проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максима Тарапату, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата розповів про хворобливу втрату близької людини.

"У цей день 4 роки тому з життя пішов мій дід, який дуже багато мені дав. Не тільки мені. Всій нашій родині. Він був справжнім батьком всього нашого сімейства", - поділився Максим Тарапата.

"3 рази на тиждень під чуйним контролем Діда поїздки в музичну школу, де він завжди мене чекав з бутербродами. Дід закінчив всього 5 класів, але свою шкільну програму він знав напам'ять. Так що не дивно, що завдяки йому я і Сашка були відмінниками з математики, але рівно до 5 класу", - згадав Максим Тарапата.

"Напередодні 2018-го року я отримав від нього останню настанову і відеозвернення. Він багато разів повторював для мене одну і ту ж думку - Сім'я. Найголовніше це сім'я. Спасибі тобі, Діда!",- поділився екс-учасник "Холостячки".

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