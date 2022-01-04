Как передает Politeka.net, перед финалом проекта "Холостячка" произошли резкие изменения. Максима Тарапату, которому предвещали победу, отвергнула Злата Огневич.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Тарапата рассказал о болезненной утрате близкого человека.
"В этот день 4 года назад из жизни ушел мой дед, который очень многое мне дал. Не только мне. Всей нашей семье. Он был настоящим отцом всего нашего семейства", — поделился Максим Тарапата.
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"3 раза в неделю под чутким контролем деда поездки в музыкальную школу, где он всегда меня ждал с бутербродами. Дед закончил всего 5 классов, но свою школьную программу он знал наизусть. Так что неудивительно, что благодаря ему я и Сашка были отличниками по математике, но ровно до 5 класса", — вспомнил Максим Тарапата.
"В канун 2018-го года я получил от него последнее наставление и видеообращение. Он много раз повторял для меня одну и ту же мысль - Семья. Самое главное это семья. Спасибо тебе, деда!", — поделился экс-участник "Холостячки".
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