Как пишет Politeka.net, Макс Тарапата - успешный украинский бизнесмен, который занимается импортом и экспортом. Предприниматель решил принять участие в шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Хоть сердце певицы и не удалось Максу завоевать, зато теперь Тарапата стал популярным блогером в Инстаграме. На новом фото бизнесмен показал, как отдыхает в кровати.
"Хватит бегать!)
Нужно знать когда остановиться, оглянуться и просто полежать. Вот и я временно останавливаюсь, чтоб уже совсем скоро продолжить бег дальше. Но уже с новыми новогодними силами", - написал Тарапата.
Одна из фанаток прокомментировала фото:
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"Макс, с наступающим. Пора показать с кем будете встречать Новый год".
"Покажу", - лаконично ответил Тарапата.
Напомним, отвергнутый Златой Огневич Тарапата получил новый заряд критики
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