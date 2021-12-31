Бизнесмен Максим Тарапата, который участвовал в шоу "Холостячка" со Златой Огневич, но был отвергнут главной героиней в финале проекта, решился показать, с кем будет встречать Новый год.

Как пишет Politeka.net, Макс Тарапата - успешный украинский бизнесмен, который занимается импортом и экспортом. Предприниматель решил принять участие в шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Хоть сердце певицы и не удалось Максу завоевать, зато теперь Тарапата стал популярным блогером в Инстаграме. На новом фото бизнесмен показал, как отдыхает в кровати.

"Хватит бегать!)

Нужно знать когда остановиться, оглянуться и просто полежать. Вот и я временно останавливаюсь, чтоб уже совсем скоро продолжить бег дальше. Но уже с новыми новогодними силами", - написал Тарапата.

Одна из фанаток прокомментировала фото:

"Макс, с наступающим. Пора показать с кем будете встречать Новый год".

"Покажу", - лаконично ответил Тарапата.

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