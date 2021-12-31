Как сообщает Politeka.net, очаровательный участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич Максим Тарапата, которого она отвергла на проекте, часто радует свою аудиторию яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз красавчик выложил в сети очаровательное фото рядом с новогодней елкой.

На снимке Макс сидит в уютной комнате и весело улыбается, а рядом с ним стоит необычной формы елка. Именно это новогоднее дерево вызвало бурное обсуждение в комментариях, не обошлось и без критики.

"Очень интересно наблюдать, как из ничего начинает появляться новогоднее настроение. Как будто существует некий пусковой механизм! Запускается же он постепенно, стартуя с момента появления дома елки. Дальше он постепенно набирает обороты с огоньками от гирлянды и блеском игрушек", - написал Тарапата в подписи к кадру.

А пользователи начали комментировать публикацию участника "Холостячки": "Максим, у вас елка какая-то не такая. Вы ее очень мало украсили", "Долго же ты елочку искал! С наступающим новым годом!", "Почему-то она мне напоминает бонсай", "Ну дядь, через полгода тебя же забудут, выделись как-то", "У елочки точно не хватило женской руки для украшения ее".

Напомним, Финалист "Холостячки" Тарапата показал, как балует несостоявшуюся свекровь Огневич: "Шампусик и все как надо".

Как сообщала Politeka, Максим Тарапата после новых свиданий с Огневич разговорился о скорой женитьбе: "Все получится!".

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