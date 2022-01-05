Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий шеф-кухар, ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який багато років тому переїхав в Україну з Колумбії, часто ділиться із шанувальниками особистими планами та публікує фото і відео.
Цього разу Хіменес-Браво запив сторіс, у якому розповів, що його мама, яка гостювала в Україні, невдовзі полетить назад на Батьківщину.
"Як добре коли ти вдома і є дуже смачна, традиційна колумбійська їжа. Але мама скоро їде назад в Колумбію і я буду багато сумувати. І Лупіта також буде сумувати", - розповів Ектор.
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Нагадаємо, що Новий рік Ектор Хіменес-Браво святкував разом з мамою Археніс Браво у Туреччині.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво вирішив "підкотити" до дівчини на вулиці, насмішивши українців: "Ти теж дуже гарячий?".
Раніше Politeka повідомляла, що новий сезон "Мастер Шеф", на шоу насмішили кадрами конфузу одного з учасників: "Вітя палить".
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво в компанії своєї головної жінки поділився особливою радістю: "Ура".