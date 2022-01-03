Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився, де проводить час з головною жінкою у своєму житті.

Ектор Хіменес-Браво вже багато років будує кар'єру в Україні, хоча коріння у нього колумбійські, а сам він живе в Канаді, повідомляє Politeka.net. Кілька місяців тому до ресторатора в гості приїхала його мама, і тепер він часто ділиться кадрами проведення часу з головною жінкою свого життя.

Днями обидва полетіли до Туреччини. У нових сторіс шоумен розповів, куди він прийшов з мамою.

"Мама знайшла дуже-дуже красиве місце для сніданку. Трохи тут отдекорировано. Ми кожен день були тут, але не було місця. А сьогодні є місця. Ура! Сьогодні ввечері будемо в Києві", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Відео було знято в турецькому ресторані зі світлим залом.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво розповідав, що його мама смачно готує. Зокрема, в дитинстві вона хитрістю змусила його і його брата їсти гарбуз. За спогадами ресторатора, мама готувала так, що вони навіть не підозрювали про додавання гарбуза в блюдо, і лише через багато років мама йому в цьому зізналася.

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