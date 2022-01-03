Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським і канадським ресторатором, а також суддею шоу "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Тікток, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому відео Хіменес-Браво розіграв сценку з блогеркою Кубик Ромбик (справжнє ім'я Даша, - прим. ред.).
"Привіт...",- почав Ектор.
"Привіт. А ти що хачапурі? Тому що коли я їм хачапурі, то вони такі гарячі,і ти теж дуже гарячий? Ти що, Хабаровськ?",- сказала Даша, після чого Ектор втік.
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"Коли вирішив познайомитися з дівчиною на вулиці", - написано було на відео.
"Де ви познайомилися зі своєю другою половинкою?",- поставив питання Ектор під відео.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Найкращий колаб року. Краще не буде", "Даша засмущала Ектора", "легенди".
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