Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є суддею проекту"Майстер Шеф". Також судять шоу Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Ектор також веде активно соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому відео, яке Ектор опублікував в Тікток, зірка був з колегою Володимиром.
"Що це?",- запитав Хіменес-Браво.
"Бульба", - відповів Ярославський.
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"Що це?",- знову поставив питання Ектор.
"Та юка", - вдруге відповів зірка.
"Спроба тільки одна. Раніше потрібно було", - відповів Ектор.
"Щось замість олів'є", - підписав Хіменес-Браво кадри в Тікток.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"А ви все розважаєтеся", "Багат", "корінь імбиру, напевно".
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