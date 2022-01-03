Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є суддею проекту"Майстер Шеф". Також судять шоу Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Ектор також веде активно соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому відео, яке Ектор опублікував в Тікток, зірка був з колегою Володимиром.

"Що це?",- запитав Хіменес-Браво.

"Бульба", - відповів Ярославський.

"Що це?",- знову поставив питання Ектор.

"Та юка", - вдруге відповів зірка.

"Спроба тільки одна. Раніше потрібно було", - відповів Ектор.

"Щось замість олів'є", - підписав Хіменес-Браво кадри в Тікток.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"А ви все розважаєтеся", "Багат", "корінь імбиру, напевно".

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