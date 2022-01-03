Як пише Politeka.net, "Майстер Шеф" - популярне українське кулінарне шоу, в якому судять учасників Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський, а також Ольга Мартиновська. В останньому сезоні "Майстер Шеф" переміг професійний гравець в покер з Харкова Богдан Шинкарьов. А тепер на сторінці проекту з'явилася інформація про новий сезон шоу.
На кадрах один з учасників не зміг вимкнути прилад, з якого виривався вогонь.
"Допоможіть, як це вимкнути", - було написано на кадрах.
"Повернення кулінарного урагану
Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з'ясувати, хто з них найкращий. Прем'єра " МастерШеф. Битва сезонів "в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 о 19:00", - написано було під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Вітя пече", " чекаємо з нетерпінням в нормальний час!", "20 разів переглянула цей момент", " чому вони не в кітелях?", "Навіщо?? І так ніхто не дивиться", " Віктор Вікторович повертається....", " Без Цуперяка шоу не буде", "ви просто вогонь" ," це одиничне шоу або новий сезон"
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