Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала відео, як розважається в басейні.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зірка "Танців з зірками" активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Вона вирішила пограти в якусь гру, їй шанувальники називають дату, а вона опубліковує фото або відео з цього дня. На кадрах Ілона Гвоздьова продемонструвала свої розваги в басейні.

Хореограф в шикарному зеленому купальнику, який відмінно підкреслює її спортивну фігуру стрибає у воду. Варто відзначити, що це відео було знято 14 лютого 2021 року. Тоді Ілона Гвоздьова відпочивала в готелі.

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