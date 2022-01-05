Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала видео, как развлекается в бассейне.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, звезда "Танців з зірками" активно общается со своими поклонниками в социальных сетях. Она решила поиграть в некую игру, ей поклонники называют дату, а она опубликовывает фото или видео с этого дня. На кадрах Илона Гвоздева продемонстрировала свои развлечения в бассейне.

Хореограф в шикарном зеленом купальнике, который отлично подчеркивает её спортивную фигуру прыгает в воду. Стоит отметить, что это видео было снято 14 февраля 2021 года. Тогда Илона Гвоздева отдыхала в отеле.

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