Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті є Юрій Мєшков. Як відомо, за час участі на проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька схудла на 20 кг.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександра Зарицька розкрила ім'я чоловіка, з ким пов'язане її бажання, яке вона загадала в Новий Рік. Варто відзначити, що ним виявився не її партнер по "Танцях з зірками" Юрій Мєшков.
"Загадала бажання поїхати в новому році поїхати кудись з Андрієм Бедняковим. Хотіла спочатку в Нью-Йорк, а потім подивилася цей випуск, і зрозуміла, що з ним буде класно де завгодно", - розповіла Олександра Зарицька.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Учасники, які вилетіли з "Майстер Шеф", відкрито висміяли суперницю, яка прорвалася у фінал: "Я ж з села сама"
Переможець "Майстер Шеф" Шинкарьов зіткнувся зі зворотним боком слави: "Якийсь тип прифотошопив..."
Продюсер "Танців з зірками" жорстко осадила партнерку Дікусара Харлан: "Чого це ти скачеш?"
Невістка Софії Ротару засвітила інтер'єр їхнього розкішного особняка: величезна плазма та шикарний стіл
Андрій Бедняков відомий як український телеведучий. На своєму ютуб-каналі він веде програму про подорожі.
Раніше повідомлялося, схудла на 20 кілограмів Зарицька з KAZKA здивувала зовнішнім виглядом після свята: "Келих на..."
Також, солістка KAZKA Зарицька поділилася спогадом про щасливий момент: "Це - найбільше натхнення"
Politeka розповідала, схудла на 20 кг солістка KAZKA Зарицька показала свої краси перед дзеркалом: "Яка..."