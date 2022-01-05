Відома артистка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька видала ім'я чоловіка, з яким загадала подорож в новому році.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті є Юрій Мєшков. Як відомо, за час участі на проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька схудла на 20 кг.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександра Зарицька розкрила ім'я чоловіка, з ким пов'язане її бажання, яке вона загадала в Новий Рік. Варто відзначити, що ним виявився не її партнер по "Танцях з зірками" Юрій Мєшков.

"Загадала бажання поїхати в новому році поїхати кудись з Андрієм Бедняковим. Хотіла спочатку в Нью-Йорк, а потім подивилася цей випуск, і зрозуміла, що з ним буде класно де завгодно", - розповіла Олександра Зарицька.

Андрій Бедняков відомий як український телеведучий. На своєму ютуб-каналі він веде програму про подорожі.

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