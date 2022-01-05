Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Артистка покинула 10-ый эфир шоу "Танці з зірками", где её напарником на паркете является Юрий Мешков. Как известно, за время участия на проекте "Танці з зірками" Александра Зарицкая похудела на 20 кг.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александра Зарицкая раскрыла имя мужчины, с кем связано её желание, которое она загадала в Новый Год. Стоит отметить, что им оказался не её партнер по "Танцям з зірками" Юрий Мешков.
"Загадала желание поехать в новом году поехать куда-то с Андреем Бедняковым. Хотела сначала в Нью-Йорк, а потом посмотрела этот выпуск, и поняла, что с ним будет классно где угодно", — рассказала Александра Зарицкая.
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