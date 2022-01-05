45-річний Пікалов вирішив підбити клини до самотньої Тіни Кароль, яка після смерті чоловіка Євгена Огіра так і не вийшла заміж вдруге. Відповідна сценка прикрасила "Вечірній квартал", а відео опублікували на одній з фан-сторінок 36-річної Кароль в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Пікалов поцікавився у співачки, які чоловіки їй подобаються.

Кароль почала перераховувати, а гуморист порівнювати - чи підходить він під її критерії.

Три пункти зійшлися: харизматичний, розумний і "ось, щоб працював", але на четвертому Пікалова чекало гірке розчарування.

"І, дівчата, так? Щоб не пив", - заявила Кароль.

"Опа, мимо... Я просто хотів дізнатися, розумієш, ну, ти одна, я один, може, якось... Ні?", - засмутився Пікалов.

"Саш, ти такий гарний друг...", - продовжила співачка.

"Все, я все зрозумів, Тін, не треба...", - зметикував гуморист.

До речі, нещодавно стало відомо, що Пікалов розлучився зі своєю дружиною Іриною після 18 років шлюбу. Подробиць розлучення артист розкривати не став, згадав тільки, що залишив колишній та 15-річному синові Михайлу будинок - дерев'яну садибу.

Українці, тим часом, бурхливо обговорюють відео:

"Пост же явно королівський, так от, щоб собі подстать, і тобі хлопчина треба, від неї не відставати😂 😍❤️🌹"

"Красуня Тіна... 😎❤💕🌹"

"Ну іноді для розуму і харизми чоловікові потрібно трохи накотити..."

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