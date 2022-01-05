Катя Осадча вивела Андрія Данилка на чесну розмову про переможців Євробачення і розповіла про звинувачення, які звучать на його адресу.

Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча у програмі "Світське життя" показала сюжет з великого концерту головних зірок-переможців Євробачення, який проходив в Амстердамі ще до пандемії. Хедлайнером цього концерту стала Вєрка Сердючка, яка не перемогла на конкурсі, але справила враження на всю Європу своїм запальним виступом.

В інтерв'ю з Сердючкою Катя озвучила звинувачення, які звучать на адресу української зірки серед переможців Євробачення. "Ти зустрічаєш переможців Євробачення і бачиш, що вони тобі так трошки заздрять, що хедлайнером концерту - ти, головна зірка концерту - ти, а перемагали в Євробаченні вони", - зазначила Осадча.

На це Сердючка невинно і грайливо відповіла: "Ну, кожному своє". І додала: "Якби я перемогла, багато людей зійшли б з розуму".

Нагадаємо, Данилко в образі Вєрки Сердючки осоромився перед Осадчою: "Аж самій соромно".

Як повідомляла Politeka, Мама Вєрки Сердючки поза образом показала, як зазначила свята: "Ах ось ви яка...".

Також Politeka писала, що Андрій Данилко несподівано різко висловився про новорічні ранки: "Дивився, як на божевільних".