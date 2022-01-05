Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча у програмі "Світське життя" показала сюжет з великого концерту головних зірок-переможців Євробачення, який проходив в Амстердамі ще до пандемії. Хедлайнером цього концерту стала Вєрка Сердючка, яка не перемогла на конкурсі, але справила враження на всю Європу своїм запальним виступом.
В інтерв'ю з Сердючкою Катя озвучила звинувачення, які звучать на адресу української зірки серед переможців Євробачення. "Ти зустрічаєш переможців Євробачення і бачиш, що вони тобі так трошки заздрять, що хедлайнером концерту - ти, головна зірка концерту - ти, а перемагали в Євробаченні вони", - зазначила Осадча.
На це Сердючка невинно і грайливо відповіла: "Ну, кожному своє". І додала: "Якби я перемогла, багато людей зійшли б з розуму".
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Новий грошовий збір скасовується, за що українцям дозволили не платити: "Відклали до...."
Різка зміна погоди і до +13: синоптики попередили, куди несподівано нагряне весна
Відомий шоумен пішов з життя через шість днів після свого брата-близнюка: "Ніколи один без іншого"
Ротару в лижному костюмі і з онуками зняли на зимовому курорті: "Як дівчинка"
Нагадаємо, Данилко в образі Вєрки Сердючки осоромився перед Осадчою: "Аж самій соромно".
Як повідомляла Politeka, Мама Вєрки Сердючки поза образом показала, як зазначила свята: "Ах ось ви яка...".
Також Politeka писала, що Андрій Данилко несподівано різко висловився про новорічні ранки: "Дивився, як на божевільних".