Відома шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська звернулася до шанувальників з проханням про допомогу, оскільки її няня покидає країну.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська стала переможницею 3 сезону шоу "Майстер Шеф", встигла пройти навчання в Парижі, після чого повернулася додому і почала участь в шоу вже в якості однієї з суддів популярного проекту. Зараз перед відльотом на навчання її няні в Німеччину, їй знадобилася допомога.

Так, за словами Мартиновської, вона потребує допомоги фанатів, оскільки їй найближчим часом треба знайти няню для своєї дитини. Її попередня няня їде до Німеччини на навчання, тому Ольга вірить в силу Instagram:

"Будь ласка, Може ви знаєте. Instagram вже не раз дарував мені моїх людей. Спробуємо знову. Шукаю няню для Віри: молоденьку, спритну, яка любить гратися з дітками, може приділити вечірній час, іноді вихідні повний день, хороша людина».

Як можна помітити, відома українська шеф-кухар часто публікує відео, в яких ділиться корисними рецептами. Під час зйомки одного з подібних роликів Ольга Мартиновська вирішила пожартувати над оператором.

"Ні, нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Коля, треба перезнімати. Жарт гумору. Ти що», - сказала вона і розсміялася.

Ольга Мартиновська поділилася з фоловерами цим кумедним моментом.

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