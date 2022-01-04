Як пише Politeka.net, новий пост з привітаннями з'явився на сторінці співака в Instagram. В публікації Винник поздоровивши Таюне, яка виступає у нього на бек-вокалі і постійно їздить з ним по гастролях. Однак, крім цього артистам часто приписують відносини. Ходять чутки, що вони вже багато років таємно одружені і навіть виховують сина. Однак самі виконавці цю інформацію ніяк не коментують.

"Квітуча Таюне, З Днем народження! Нехай Твій голос звучить в унісон з серцями мільйонів людей, Краса і молодість захоплюють і надихають, а життєвий шлях буде світлим і щасливим! Многая літа», - написав Винник у своєму зверненні до співачки.

Він супроводив пост фотографією, на якій Таюне стоїть на сцені з букетами квітів в руках. Артистка мило посміхається, дивлячись в зал.

Шанувальник Винника також почали вітати співачку.

"З днем народження Таечка! Творчо х успіхів, щастя, здійснення мрій!", "Приєднуюся до привітань Таечка з днем народження всього вам найкращого", "з днем народження наш найкращий квітка", "Вітаю з днем народження, Таюне!!! Бажаю вам, жіночого щастя, космічної любові, здоров'я і благополуччя. Процвітання і радості. Творчих успіхів!", "Таечка, вітаю! Нехай сонце світиться в твоїх очах, а на обличчі завжди буде посмішка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Винник несподівано знайшов "заміну" своїй Таюні, мережа в захваті.

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