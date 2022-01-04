Как пишет Politeka.net, новый пост с поздравлениями появился на странице певца в Инстаграм. В публикации Винник поздравил Таюне, которая выступает у него на бэк-вокале и постоянно ездит с ним по гастролям. Однако, помимо этого артистам часто приписывают отношения. Ходят слухи, что они уже много лет тайно женаты и даже воспитывают сына. Однако сами исполнители эту информацию никак не комментируют.
«Цветущая Таюне, с Днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют, а жизненный путь будет светлым и счастливым! Многая лета», - написал Винник в своем обращении к певице.
Он сопроводил пост фотографией, на которой Таюне стоит на сцене с букетами цветов в руках. Артистка мило улыбается, глядя в зал.
Поклонники Винника также принялись поздравлять певицу.
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«С днём рождения Таечка! Творчески х успехов, счастья, исполнения желаний!», «Присоединяюсь к поздравлениям Таечка С днём рождения всего вам самого хорошего», «С днем рождения наш лучший цветок», «Поздравляю с днём рождения, Таюнэ!!! Желаю вам, женского счастья, космической любви, здоровья и благополучия. Процветания и радости. Творческих успехов!», «Таечка, поздравляю! Пусть солнце светится в твоих глазах, а на лице всегда будет улыбка», - пишут люди.
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