Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як змінилася завдяки фільтру в Instagram. Також, вона показала свого чоловіка.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська продемонструвала, як змінилася під впливом фільтра в Instagram. Актриса стала хижачкою з гострими кігтиками. У Ольги Сумської змінився колір очей, з'явилися стрілки, чорні вуха і хвіст.

"Мяу", - каже Ольга Сумська.

Також, актриса показала свого чоловіка - Віталія Борисюка, зовнішність якого також змінилася за допомогою цього фільтра в соціальній мережі.

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