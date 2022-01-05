Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко показав карооку "Малятко" своєї нової дівчини Лери, на яку нещодавно обрушився хейт.

"Тепер у мене є собака. Взагалі це вихованець Лери, але тепер виходить наш. Звуть її Чапа, ми її давали друзям на пару днів. Спасибі їм", - розповів Роман Свечкоренко.

"Ми її тільки що помили, тепер вона чиста. Ось, лежить з нами, але спить не з нами. З нами їй спати не можна, тепер я можу її показувати у себе в Сторіз", - поділився Роман Свечкоренко.

Нагадаємо, після того, як Роман Свечкоренко показав свою дівчину у своєму Instagram, на неї обрушилася хвиля хейта. Вони прийняли рішення, більше не виставляти свої відносини напоказ.

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