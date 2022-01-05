Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко показал кареглазую "малышку" своей новой девушки Леры, на которую недавно обрушился хейт.
"Теперь у меня есть собака. Вообще это питомец Леры, но теперь получается наш. Зовут её Чапа, мы её давали друзьям на пару дней. Спасибо им", — рассказал Роман Свечкоренко.
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"Мы её только что помыли, теперь она чистая. Вот, лежит с нами, но спит не с нами. С нами ей спать нельзя, теперь я могу её показывать у себя в Сториз", — поделился Роман Свечкоренко.
Напомним, после того, как Роман Свечкоренко показал свою девушку в своем Инстаграм, на неё обрушилась волна хейта. Они приняли решение, больше не выставлять свои отношения напоказ.
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