Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко показал кареглазую "малышку" своей новой девушки Леры, на которую недавно обрушился хейт.

"Теперь у меня есть собака. Вообще это питомец Леры, но теперь получается наш. Зовут её Чапа, мы её давали друзьям на пару дней. Спасибо им", — рассказал Роман Свечкоренко.

"Мы её только что помыли, теперь она чистая. Вот, лежит с нами, но спит не с нами. С нами ей спать нельзя, теперь я могу её показывать у себя в Сториз", — поделился Роман Свечкоренко.

Напомним, после того, как Роман Свечкоренко показал свою девушку в своем Инстаграм, на неё обрушилась волна хейта. Они приняли решение, больше не выставлять свои отношения напоказ.

Ранее сообщалось, "Зря мы это сделали": финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко рассекретил свою девушку и сильно пожалел

Также, финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко переживает непростой этап в отношениях с девушкой: "Злишься?"

Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Свечкоренко засветил развлечения с любимицей на руках: "Такая лапочка"