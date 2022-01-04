Виконавиця Злата Огневич на" Холостячці " часто піддавалася множинній критиці через свою любов до строкатих костюмів, тому і зараз зірку нерідко висміюють.

Популярна українська співачка Злата Огневич багато займається спортом, любить ходити на йогу і нерідко захоплюється стречингом. Причому виконавиці також подобається міняти стрижки, стиль і образ в цілому, передає Politeka.net.

Однак далеко не завжди користувачі Мережі позитивно реагують на зміни в зовнішності Золотий.

"Злата зі своїми батьками 🥰 на кого Злата схожа на маму чи тата?» - сказано в підписі під сімейним кадром. Багато ж в мережі звернули увагу саме на зовнішність Огневич, її зачіску і образ в цілому.

"На сусіда!; На маму; і на маму і на тата👏; на маму; на цигана на сусіда; на маму більше; Златі дуже не йде така зачіска....ну чому вона її часто робить ??голова як чайник. І плюс 10 років. А схожа на маму начебто; на маму; а че тільки 2белих зуба 😅 😅 😅 фільтри прибери; на маму:)); така красуня, а то наряд безглуздий, то зачіска не туди.Шкода, що так спотворює себе. Злата! Знайди хорошого стиліста, а хто одягає і зачісує тебе так, Жени он мітлою стиліста іншого під зад!».

Раніше Огневич в новій фотосесії постала в образі, завдяки якому підкреслені її стрункість. Зірка одягла червоний корсет і Латексні лосини, і прийняла кілька сміливих поз.

"Кішечки мої улюблені) всіх з Новим роком призн Признавайтесь , як провели новорічну ніч?",- написала співачка.

Нагадавши, Огневич здивувала новими одкровеннями після "Холостячки" , в мережі киплять обговорення

А ще Politeka писала, що Злата Огневич проводить свята в Компанії учасника "Холостячки"

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