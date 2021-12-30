Злата Огневич в последнее время не говорит о личной жизни, но усердно старается показать, что у нее все хорошо и она намерена встретить праздники в семейном кругу.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич после финала шоу "Холостячка" осталась без своего избранника и была очень опечалена этим, так как рассталась с мужчиной довольно неожиданно и без объяснений. Андрей Задворный бросил и не стал говорить причины, более того, после пост-шоу он раскритиковал Злату, высмеяв ее слезы на камеру.

После проекта и пост-шоу Злата также высказалась и подчеркнула, что она не хочет сейчас загадывать что-то на будущее. Хоть она и осталась одна и на праздниках будет с семьей, ее все устраивает, об участии в шоу она не жалеет и спокойно идет дальше.

Для этого Огневич даже пошла к психологу, о чем сама говорила ранее. Сейчас Огневич решила украсить елку игрушками ручной работы и похвасталась также количеством подарком под ней. К слову, выбрала певица специально живую елку в горшке, которую можно будет вернуть обратно в естественную среду обитания.

Также ранее певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич показала себя в шикарном коротком платье белого цвета с глубоким вырезом, который подчеркивает идеальную фигуру "Холостячки".

"Столько всего нужно успеть сегодня! А ещё и ёлочку нарядить 🎄 Сегодня вечером в Сториз будем это делать ВМЕСТЕ!", — рассказала Злата Огневич.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ты всегда самая красивая и самая милая девушка в королеве мира", "Златушка слегка поднадоела уже..", "Злата! Вы пример для всех девушек!!! На вас хочется смотреть", "Очень неудачно сделаны углы Джоли".

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