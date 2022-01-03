Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз Максим Тарапата опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает, с кем отвечает праздники. Сначала Тарапата снимает на камеру компанию, с которой отдыхает, а потом переводит камеру на сцену и показывает Злату Огневич.

"Так, Новый Год продолжается. Состав не меняется. Самая яркая часть вечера начинается, разобрались заодно, что там на личном", — пошутил Максим Тарапата.

Также, он запечатлел семью Златы Огневич.

"Вся семья в сборе", — подписал экс-участник "Холостячки".

Стоит отметить, что Новый Год Злата Огневич также встретила в компании Максима Тарапаты и его сестры.

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