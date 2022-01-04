Исполнительница Злата Огневич на "Холостячке" часто подвергалась множественной критике из-за своей любви к пестрым костюмам, поэтому и сейчас звезду нередко высмеивают.

Популярная украинская певица Злата Огневич много занимается спортом, любит ходить на йогу и нередко увлекается стречингом. Причем исполнительнице также нравится менять стрижки, стиль и образ в целом, передает Politeka.net.

Однако далеко не всегда пользователи сети положительно реагируют на изменения во внешности Златы.

«Злата со своими родителями 🥰 На кого Злата похожа на маму или папу?» - сказано в подписи под семейным кадром. Многие же в сети обратили внимание именно на внешность Огневич, ее прическу и образ в целом.

«На соседа!; На маму; И на маму и на папу👏; На маму; На цыгана на соседа; На маму больше; Злате очень не идёт такая Прическа….ну почему она ее часто делает ??голова Как чайник. И плюс 10 лет. А похожа на маму вроде; На маму; А че только 2белых зуба😅😅😅 фильтры убери; На маму:)); Такая красавица, а то наряд дурацкий, то прическа не туда.Жаль, что так уродует себя. Злата! Найди хорошего стилиста, а кто одевает и причесывает тебя так ,гони вон метлой стилиста другого под зад!».

Ранее Огневич в новой фотосессии предстала в образе, благодаря которому подчеркнуты ее стройность. Звезда надела красный корсет и латексные лосины, и приняла несколько смелых поз.

"Кошечки мои любимые ) Всех с Новым годом 🎄 Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?", - написала певица.

Напомним, Огневич удивила новыми откровениями после "Холостячки", в Сети кипят обсуждения

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