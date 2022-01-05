Відома співачка і зірка серіалу "Скажене весілля" Анна Трінчер показала незвичайні кадри з ліжка зі своїм нареченим Олександром Волошиним.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер засвітила, як виглядає після того, як відзначила Новий Рік. Співачка влаштувала фотосесію зі своїм нареченим Олександром Волошиним прям в ліжку.

"Забула вам показати нашу фотосесію 1-го січня😂

А як ви зустріли Новий Рік?

Сумували за нами?!? Ми повертаємося!", — розповіла Анна Трінчер.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Хе-хе, класно", "Булка", "Фотосесія, яку ми заслужили", "Красива", "Яка милаха", "Бадьоренька ще фотосесія вийшла", "Красива така", "Че такі запухлі)".

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