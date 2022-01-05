Відомий телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", розповів, як себе почуває його дружина Христина Гірник після хвороби.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук розповів, як себе почуває його дружина Христина Гірняк. Як відомо, вони робили тест на covid-19, проте він виявився негативним.

"Приїхали додому, Кріс захворіла. Температура 38,7. Зробили експрес-тест - негативний. З горем навпіл дочекалися ранку і тепер йдемо здавати норм аналізи та до лікаря", - розповів Володимир Остапчук.

"Такі справи", - видав телеведучий.

Результат тесту на грип показав, що у Христини Гірняк виявили грип групи A.

Після цього Володимир Остапчук розповів, що його дружина після поліклініки захотіла дивну страву.

"Може ти вагітна?", - запитав у дружини Остапчук.

Раніше повідомлялося, таємнича хвороба підкосила дружину ведучого "Маска" і "Співають всі" Остапчука: "Мені дуже погано"

Також, дружина ведучого "Маски" Остапчука показала, з ким проводить час у Буковелі: "Це окрема терапія"

Politeka розповідала, ведучий "Маски" Остапчук подурів з красунею-дружиною, проводжаючи 2021 рік: "Настрій - дати вогню!"