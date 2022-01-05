Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".
Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук розповів, як себе почуває його дружина Христина Гірняк. Як відомо, вони робили тест на covid-19, проте він виявився негативним.
"Приїхали додому, Кріс захворіла. Температура 38,7. Зробили експрес-тест - негативний. З горем навпіл дочекалися ранку і тепер йдемо здавати норм аналізи та до лікаря", - розповів Володимир Остапчук.
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"Такі справи", - видав телеведучий.
Результат тесту на грип показав, що у Христини Гірняк виявили грип групи A.
Після цього Володимир Остапчук розповів, що його дружина після поліклініки захотіла дивну страву.
"Може ти вагітна?", - запитав у дружини Остапчук.
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