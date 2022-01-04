Так, 37-летний Остапчук и его 35-летняя супруга отправились на праздники на горно-лыжный курорт Украины Буковель. Не прошло и пары дней, как Кристина слегла с серьезными симптомами не то коронавируса, не то гриппа. Девушка сообщила об этом в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Друзья, благодарю вас всех за волнения, но мне очень плохо. Температура 38,7, ничем не сбивается, кашель и жуткая головная боль. Даст бог, скоро к вам вернусь, а пока я должна выяснить, что за х*ня ко мне прицепилась. Будьте здоровы❤️", - рассказала жена Остапчука.

Позднее Кристина добавила, что тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, однако, она планирует дополнительно оборатиться в лабораторию, чтобы точно выяснить, что с ней происходит.

"Два теста показали отрицательный, но я думаю, надо ехать в лабораторию и сдавать норм тест и тест на грипп", - сообщила жена ведущего "Маски".

Кристине и Владимиру пришлось срочно завершить свой отдых в Буковеле и вернуться в Киев. Дорога прошла благополучно, но Горняк, конечно, было очень тяжело.

"Вчера в таком состоянии я осилила дорогу в 12 часов и скажу вам - это треш. Желаю всем - быть здоровыми всегда!", - поделилась она.

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