Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук рассказал, как себя чувствует его жена Кристина Горняк. Как известно, они делали тест на covid-19, однако он оказался отрицательным.
"Приехали домой, Крис заболела. Температура 38,7. Сделали экспресс-тест - негативный. С горем пополам дождались утра и теперь идем сдавать норм анализы и к врачу", — рассказал Владимир Остапчук.
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"Такие дела", — выдал телеведущий.
Результат теста на грипп показал, что у Кристины Горняк выявили Грипп группы A.
После Владимир Остапчук рассказал, что его жена после поликлиники захотела странное блюдо.
"Может ты беременна?", — спросил у жены Остапчук.
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