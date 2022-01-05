Известный телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", рассказал, как себя чувствует его жена Кристина Горняк после болезни.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук рассказал, как себя чувствует его жена Кристина Горняк. Как известно, они делали тест на covid-19, однако он оказался отрицательным.

"Приехали домой, Крис заболела. Температура 38,7. Сделали экспресс-тест - негативный. С горем пополам дождались утра и теперь идем сдавать норм анализы и к врачу", — рассказал Владимир Остапчук.

"Такие дела", — выдал телеведущий.

Результат теста на грипп показал, что у Кристины Горняк выявили Грипп группы A.

После Владимир Остапчук рассказал, что его жена после поликлиники захотела странное блюдо.

"Может ты беременна?", — спросил у жены Остапчук.

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