Надя Дорофєєва показала, як посварилася з чоловіком і той невдоволено відгукується про неї під час поїздки, чим розсмішила аудиторію в Instagram.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес разом з Надей Дорофєєвої більше 10 років, вони нерідко розповідають про себе, говорять про сварки або конфлікти з минулого. Однак не розповідають про те, які між ними траплялися сутички серйозного характеру, щоб залишати частину особистого життя при собі.

На представлених нових же кадрах Надя показала як Дантес звертається з нею, виглядає вельми незадоволено і кривиться під час поїздки поруч один з одним. Нерідко пара сміється один над одним і доводить Свою наявність почуття гумору досить дивними способами.

В цей же раз мережу насмішив незадоволений вигляд скуйовдженого Дантеса у поїздці. Він смикав невелику ширму між сидіннями і був вкрай незадоволений тим, що та не працює: «доведеться бачити тебе» - сказав він у підсумку.

Відзначити, Надя раніше була солісткою групи" Время и Стекло", а зараз зайнята сольною кар'єрою. А Володимир прославився після "Фабрики зірок", ставши учасником дуету з Вадимом Олійником.

Але вже через шість років, в 2014 році, колектив припинив існування і Дантес почав кар'єру телеведучого. А в 2019 Володимир вирішив повернутися до музики і випустив кілька синглів, а в 2021 презентувавши перший свій альбом "Твоя улюблена музика".

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