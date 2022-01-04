Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син, якого вони назвали Лев.

Так, цього разу дружина "Холостяка" Добриніна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Даша Квіткова продемонструвала, як виглядає крупним планом.

"коли ти рухаєшся

Ти змушуєш мій океан рухатися теж", — підписала фото Даша Квіткова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ви неймовірно красива", "Просто красива, жіночна, я в захваті", "Як же я тягнуся з вас в цій фотосесії 😍так, і взагалі", "Яка ви красива", "Даша, ви нереальна! Надихаєте!", "Просто дівчина-мотиватор", "Ось тут добре видно та сама ямочка, якої вже немає)", "Супер", "Шикарна".

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