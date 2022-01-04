Українцям повідомили про довгоочікувану прем'єру нового сезону шоу "Майстер Шеф", в якому повинні взяти участь кращі гравці, і в Мережі інтригують кадрами, зробленими під час зйомок.

Понад 10 років йде шоу "Майстер Шеф", яке дуже полюбилося українському глядачеві, передає Politeka.net. Цього року глядачів порадують прем'єрою нового сезону під назвою "МастерШеф. Битва сезонів". Випуски стартують з 22 січня, а поки людей інтригують новими кадрами.

На зйомках спалахнув вогонь прямо в руках одного з учасників.

"Допоможіть! Як це вимкнути?",- написано на фото.

"Повернення кулінарного урагану 😂

Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з'ясувати, хто з них найкращий", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці проекту.

Публікація швидко зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів. Люди по-різному реагували на новину:

"Навіщо брати участь переможцям? Не розумію...", "Всі кльові і улюблені ось тільки Велика там зайва", "сподіваюся, що це не буде такою ж маячнею як Майстер шеф з зірками", "20 разів переглянула цей момент 😂 😂 😂 😂 😂 кращий!!!!!".

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