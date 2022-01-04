Понад 10 років йде шоу "Майстер Шеф", яке дуже полюбилося українському глядачеві, передає Politeka.net. Цього року глядачів порадують прем'єрою нового сезону під назвою "МастерШеф. Битва сезонів". Випуски стартують з 22 січня, а поки людей інтригують новими кадрами.
На зйомках спалахнув вогонь прямо в руках одного з учасників.
"Допоможіть! Як це вимкнути?",- написано на фото.
"Повернення кулінарного урагану 😂
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Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з'ясувати, хто з них найкращий", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці проекту.
Публікація швидко зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів. Люди по-різному реагували на новину:
"Навіщо брати участь переможцям? Не розумію...", "Всі кльові і улюблені ось тільки Велика там зайва", "сподіваюся, що це не буде такою ж маячнею як Майстер шеф з зірками", "20 разів переглянула цей момент 😂 😂 😂 😂 😂 кращий!!!!!".
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